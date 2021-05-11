Сергей Аксенов объяснил, почему в Крыму растут цены

Аргументы Недели → Общество 13+

11 мая 2021, 18:43 Юрий Мильчинский

Приближающийся летний сезон в Крыму обещает быть жарким не только климатически – ожидается рекордно большой турпоток из-за трудностей с выездом на заграничные курорты. Тем временем коронавирус не унимается, проблемы с водой никуда не делись, несмотря на открытие моста, цены буквально на все продолжают расти. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в эксклюзивном интервью «Аргументам недели», как в регионе планируют решать эти вопросы.

Курортная инфраструктура республики готова к нагрузкам. Уверен, что Крым обеспечит гостям достойный уровень отдыха. Приоритетом, как и в прошлом курортном сезоне, является безопасность. Санаторно-курортная сфера получила большой опыт работы в условиях пандемии. Нам удалось не допустить вспышек заболеваемости в объектах размещения ни в высокий сезон, ни в новогодние праздники. И на сегодняшний день ситуация достаточно стабильная. Работники отрасли проходят вакцинацию, ведется постоянный контроль за соблюдением средствами размещения требований Роспотребнадзора.

Стабилизировалась и ситуация с водоснабжением. Это результат тех мероприятий, которые реализуются по поручению Президента. Буквально на днях мы обсуждали этот вопрос с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. В том числе после запуска Бештерек-Зуйского водозабора в тестовом режиме, столица Крыма перешла на график подачи воды с шести до нуля часов.

Но по факту более 70% домохозяйств получают ее круглосуточно. Восстановлено горячее водоснабжение.

В Ялте на сегодняшний день график подачи воды также с шести до нуля, с 1 июля до 1 октября водоснабжение будет круглосуточным, потом – три на три, то есть 3 часа утром и 3 часа вечером. Но это самый худший вариант, если не будет вообще никаких притоков. Отмечу, что по Ялте также планируются мероприятия по переброске воды из водопадов в водохранилища.

В целом крымчане и гости полуострова будут обеспечены водой как минимум до конца текущего года даже при полном отсутствии притоков. Так что курортный сезон пройдет комфортно и без ущерба для местных жителей.

По поводу роста цен. Они растут не только в Крыму, но и в других курортных регионах, особенно в сезон. Если сравнивать с другими субъектами Южного федерального округа, то по одним позициям крымские цены выше, по другим – такие же или ниже, чем у соседей. По итогам прошлого года индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в нашем регионе составил 5,2% при среднем показателе по РФ 4,9%.

К сожалению, у Правительства республики нет рычагов для прямого влияния на ценообразование. Крупные федеральные торговые сети тоже пока не спешат на полуостров, что снижает уровень конкуренции, способствует росту цен и создает питательную среду для деятельности спекулянтов.

Правительство республики принимает меры, направленные на стабилизацию цен в рамках рыночных механизмов. Наша ключевая задача в этой сфере заключается в создании конкурентной среды.

В городах и районах еженедельно проводятся ярмарочные мероприятия на 200 ярмарочных площадках, где крымские производители могут реализовать свою продукцию напрямую, минуя посредников и перекупщиков. За прошедший год на таких ярмарках было реализовано более 25 тысяч тонн продукции.

Между Советом министров и крупными торговыми сетями подписан Меморандум взаимопонимания. Во всех муниципальных образованиях действуют региональные меморандумы, подписантами которых по итогам прошлого года выступили более 1220 субъектов хозяйствования (это около двух тысяч объектов торговли). Положения меморандума предусматривают оптовые торговые наценки не выше 8% и розничные от 5 до 15% на 39 наименований социально значимых продуктов питания.

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