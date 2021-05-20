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Почему науке в России нужен новый куратор

, 08:35 , Обозреватель отдела Наука

Почему науке в России нужен новый куратор
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На фоне скандала, разгоревшегося из-за опубликования катастрофических данных об утечке мозгов, часть своих полномочий в сфере кураторства науки, может сдать вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он сам получил их в прошлом году от впавшей в немилость Татьяны Голиковой. Возможно, новым «научным руководителем» назначат Юрия Борисова. Сторонника возрождения надправительственного главного комитета по науке и технике. Хотя, говорят, и сам министр науки Валерий Фальков не против шагнуть на ступень повыше.


Собственно из-за чего весь сыр-бор? «АН» неоднократно писали, что российские ученые бегут из страны, как чёрт от ладана, особенно после 2015 года, когда скреп стало больше, а свободного воздуха, да и  хлеба меньше. Власть в ответ требовала официальные данные, но Росстат такой статистики толи не вел, толи играл в партизана. Тогда Российская академия наук провела самоаудит. И прослезилась.


Оказалось, что Россия – единственная страна с развитой экономикой, в которой численность ученых мужей не растет, а падает. Причем не первый и даже не второй год. В 1990 году Россия занимала первое место в мире по числу ученых, но с тех пор их количество снизилось с 992 тысяч до 348 тысяч. Еще три года назад мы находились еще на четвертом месте в мире по количеству исследователей. Сегодня - на шестом. За эти три года исследователей стало меньше на 30 тысяч. Кто-то ушел из науки на другую работу, кто-то в мир иной, но большинство банально уехали за границу.


И это превращается в лавину. Если в 2012 году из страны уехало 14 тысяч ученых и специалистов, то в 2019, по данным РАН, — почти 70 тысяч! Более того, половина инженеров, врачей и программистов и 59% студентов готовы покинуть Россию. Американцы подсчитали, что с 90-ых годов к ним перебралось около 900 000 (!) бывших жителей Союза с высшим образованием, которые сейчас работают в науке.
Но не видно обеспокоенности на челе мужей государевых.


Министр науки Валерий Фальков, например, заявил: «Цифра, касающаяся оттока научных кадров, - не официальная цифра, а, скорее, экспертное мнение. Мы проводим свои расчеты, она не подтверждается».
Но тут же оговорился, что подсчеты вести сложно из-за такого явления, как "академическая мобильность", когда в силу самых разных причин ученые переезжают из страны в страну.


- Если успешный молодой ученый выезжает на 2-3 года поработать по гранту в зарубежную страну, набирает опыта, а потом приезжает, - это благо для нашей страны, - привел пример министр.- Или, наоборот: ежегодно в российские вузы поступает более 300 тысяч иностранцев. Часть из них доходят до аспирантуры, защищают диссертации и потом уезжают в свои страны. Не думаю, что такую академическую мобильность можно и нужно рассматривать в негативном ключе.


Странно, сам министр не владеет информацией, что процент возвращающихся в Россию молодых и не очень молодых ученых после работы на западные или восточные гранты, фактически равен нулю. А временно приезжающие поучится у нас иностранные студенты это далеко не европейцы или американцы. Это обитатели стран третьего мира. Даже казалось бы в престижные региональные университеты типа Казанского не стоит очередь из студентов развитых стран. Зато больше всего абитуриентов из стран Средней Азии, Китая, Ближнего Востока, да еще Вьетнама, Йемена, да Афганистана. Как-то даже неловко говорить, что они заменят россиян, которые уехали продвигать чужую науку. В народе об этом говорят жестче: «жену отдай дяде, а сам иди к девкам».


Призвал не паниковать из-за отъезда наших ученых и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «какие-то ученые уезжают, какие-то возвращаются». «Это такой двусторонний процесс, он абсолютно нормальный, и ничего трагичного в этой ситуации нет», — сказал пресс-секретарь президента. А Валентина Матвиенко попросила не драматизировать ситуацию, так как по ее данным, есть "позитивная динамика сокращения оттока и увеличения притока мозгов в Россию".


Однако, видимо, ситуация настолько серьезная, что пришлось организовать парламентские слушания. О чем говорили? Что решили? Читайте свежий номер «АН».

 Как вернуть ученых в Россию            

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