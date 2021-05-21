Лавров поспорил с Маском о замене человека искусственным интеллектом

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21 мая 2021, 13:38 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе марафона «Новое знание» вступил в спор с основателем американской компании SpaceX и Tesla Илоном Маском о том, что искусственный интеллект когда-нибудь заменит переводчиков.

«Я думаю до этого не дойдет. Машина в принципе не может заменить человека в творческих делах. А дипломатия, переводы - это все-таки творчество», - высказал дипломат.

Лавров рассказал, что в начале карьеры четыре года работал переводчиком у посла на Шри-Ланке. По его словам, там он научился переводить, «не прекращая питаться», поскольку много мероприятий было, когда на обед, на ужин посол приглашал своих коллег.

«А я что? Молодой, голодный, поэтому старался делать так, чтобы не в ущерб потреблению калорий. Надеюсь, это было не очень нескромно», - вспоминает министр.

Зал начал аплодировать и смеяться.

Кроме того, Лавров пояснил, что переводчик, если он хороший дипломат, может интонационно «сглаживать некоторые огрехи выступающего».

«… можно агрессивно переводить, а можно, особенно если переводишь своего руководителя, который начинает немножко нагнетать тоном, то твой перевод, сделанный попроще и поспокойнее, тоже может сыграть какую-то роль», - резюмировал он.

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