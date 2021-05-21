Сенатор Джабаров отреагировал на слова Маска об усилении диалога между Россией и США

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21 мая 2021, 13:20 Источник: RT

здание СФ, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление основателя компании SpaceX Илона Маска о необходимости усиления коммуникаций между Россией и США.

«Я думаю, что любое сотрудничество, любые контакты всегда идут на пользу. Мы никогда не отказываемся от таких контактов, если они полезны обеим сторонам. Возможно, на научной почве, на почве продвижения различных идей, совместных разработок мы быстрее найдём общий язык, чем в политических спорах с американцами», - высказал он RT.

Джабаров считает, что практическая работа с партнёрами может поспособствовать политикам «быстрее разгребать «завалы». Сенатор напомнил о переговорах между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметив, что они «встретились - это уже неплохо». Однако, по его словам, в случае встречи Владимира Путина и Джо Байдена не будет «каких-то прорывных решений», но «тем не менее это всё равно некое смягчение напряжённости» в отношениях двух стран.

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