Илон Маск заявил о скором официальном появлении Tesla в России

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21 мая 2021, 12:29 Источник: РИА Новости

Илон Маск, фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск анонсировал скорое официальное появление электромобиля Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ.

«У нас есть завод в Шанхае … Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира», - признался он в ходе выступления на российском марафоне «Новое знание».

Маск считает появление автомобиля Tesla в России и других странах «потрясающей» идеей.

Ранее Илон Маск рассказал, что самые большие конференц-залы в одной из его компаний названы в честь основоположника космонавтики Константина Циолковского и легендарного инженера Сергея Королева. Он назвал назвал Циолковского удивительным человеком.

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