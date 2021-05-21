Илон Маск заявил о скором официальном появлении Tesla в России

Основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск анонсировал скорое официальное появление электромобиля Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ.
«У нас есть завод в Шанхае … Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира», - признался он в ходе выступления на российском марафоне «Новое знание».
Маск считает появление автомобиля Tesla в России и других странах «потрясающей» идеей.
Ранее Илон Маск рассказал, что самые большие конференц-залы в одной из его компаний названы в честь основоположника космонавтики Константина Циолковского и легендарного инженера Сергея Королева. Он назвал назвал Циолковского удивительным человеком.
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