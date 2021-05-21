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Маск рассказал, что в его компании есть залы имени Циолковского и Королева

, 12:07 Источник: РИА "Новости"

Маск рассказал, что в его компании есть залы имени Циолковского и Королева
Илон Маск, Patrick Pleul/ZB

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что самые большие конференц-залы в одной из его компаний названы в честь основоположника космонавтики Константина Циолковского и легендарного инженера Сергея Королева.

По словам Илона Маска, в его компании есть множество конференц-залов, названных в честь великих космонавтов и исследователей космоса и космических инженеров, в частности, некоторые помещения носят имена Константина Циолковского и Сергея Королева.

Американский предприниматель также назвал Циолковского удивительным человеком, "одним из величайших гениев" в истории.

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