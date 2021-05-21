Маск допустил существование инопланетян

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в пятницу, 21 мая, не исключил существования внеземной жизни, однако подчеркнул, что к настоящему моменту инопланетян никто не видел.
Маск в рамках видеосвязи на российском марафоне "Новое знание" отметил, что, вероятно, есть и другая жизнь на далеких планетах, но пока никто не видел ее признаков.
Предприниматель выразил уверенность в том, что сейчас очень важно развивать взаимодействие людей и искусственного интеллекта в целях "расширения границ сознания". Илон Маск также сравнил человеческое сознание со свечой, пламя которой мерцает в темноте. По его словам, необходимо сделать все, чтобы эта свеча не погасла.
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