Депутат Антон Горелкин: Новая политика конфиденциальности для пользователей WhatsApp противоречит этике и законодательству РФ

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15 мая 2021, 16:59 Источник: ТАСС

Новая политика конфиденциальности для пользователей мессенджера WhatsApp противоречит этике и законодательству Российской Федерации. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин прокомментировал обновление пользовательского соглашения WhatsApp, согласно которому пользователи мессенджера с 15 мая обязаны делиться данными с Facebook.

Так компания получит информацию о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей.

15 мая истекает крайний срок, до которого пользователи WhatsApp должны согласиться с новой политикой конфиденциальности мессенджера. Для тех, кто не сделал это до указанной даты, будут установлены ограничения: они не смогут открывать списки чатов, но продолжат получать аудио и видеозвонки.

Горелкин напомнил о действующем с недавнего времени законе, регулирующем предоставление общедоступных персональных данных. Согласно закону, оператор персональных данных обязан спрашивать согласие пользователя на передачу их третьим лицам.

Как отметил депутат, WhatsAppэто делает, но в ультимативной форме, не давая пользователю выбора.

По мнению парламентария, это нарушение закона.

Депутат заметил, что новая политика WhatsApp в отношении персональных данных пользователей неэтична, поскольку они набирали пользователей на одних условиях, а теперь объявили о новых условия и предупреждают о лишении аккаунтов.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков ранее прокомментировал сообщение о вступлении в силу обновлённого пользовательского соглашения WhatsApp.

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