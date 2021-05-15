15 мая в силу вступили правила WhatsApp, которые могут ограничить доступ к мессенджеру

Аргументы Недели → Общество 13+

15 мая 2021, 09:21

смартфон, фото: pixels.com

В субботу, 15 мая, в силу вступают новые условия использования сервиса WhatsApp, которые предусматривают передачу личных данных материнской корпорации Facebook.

Согласно информации на сайте, в ближайшее время напоминание об обновлении пользовательского соглашения нельзя будет отклонить, а функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока пользователь не согласится с правилами. Человек будет получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении.

Отмечается, что через несколько недель пользователи, отказавшиеся принимать новые условия, не смогут получать уведомления и звонки. При этом аккаунт не будет удален.

Как избежать отключения от WhatsApp.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости