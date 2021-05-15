Эксперт Зыков разъяснил ситуацию с новыми правилами пользования WhatsApp

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15 мая 2021, 13:32 Источник: RT

смартфон, фото: pixels.com

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал сообщение о вступлении в силу обновлённого пользовательского соглашения WhatsApp.

«С сегодняшнего дня у пользователей появится так называемое неотклоняемое уведомление о вступлении в силу новой политики конфиденциальности. Его нельзя будет отменить или закрыть, оно будет мозолить глаза до тех пор, пока пользователь не согласится с этой политикой конфиденциальности», - высказал он RT.

Зыков отметил, что без соглашения пользователя на предложение WhatsApp через несколько недель у него ограничится ряд функций, а ещё через две недели у него исчезнет возможность использовать сервис. Однако эксперт напомнил, что удалять аккаунт не планируется, следовательно, человек может передумать, вернуться и продолжить пользоваться мессенджером.

«Изменений в других мессенджерах ожидать не стоит. Дело в том, что сам по себе Facebook стремится к тому, чтобы по максимуму монетизировать все свои данные. Они изначально предоставляют свои услуги бесплатно. То есть вы заходите и пользуетесь всеми сервисами, не платя деньги. При этом основной товар в этой системе — это сам пользователь. Facebook продаёт его как товар для рекламодателей. WhatsApp до недавнего времени нормально не монетизировали», - пояснил он.

Эксперт добавил, что соглашаться или нет – решение индивидуальное, но, по его мнению, большинство пользователей «автоматом согласятся» с новой политикой конфиденциальности. Кроме того, Зыков объяснил, что, принимая новые правила, нужно понимать, что если вдруг человека отключат от WhatsApp, «то добиться справедливости и потребовать восстановить аккаунт будет негде, и такой возможности в принципе не будет».

Как избежать отключения от WhatsApp.

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