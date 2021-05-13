Директор Росгвардии Виктор Золотов предложил выдавать справки на владение оружием только в государственных медучреждениях

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13 мая 2021, 16:53 Источник: Пресс-служба Кремля

Виктор Золотов, фото: Russian National Guard, globallookpress.com

Необходимо выдавать справки, разрешающие владеть оружием, не в частных клиниках, а только в государственных медицинских учреждениях. Директор Росгвардии Виктор Золотов выступил с такой инициативой в четверг на совещании президента с членами правительства. Владимир Путин провел совещание по трагедии в Казани.

Золотов выступал после главы Минздрава Михаила Мурашко. Золотов выразил искренние соболезнования родным и близким погибших детей и тем, кто пострадал в казанской трагедии.

По словам Золотова, Росгвардии совместно с Минприроды необходимо ускорить законодательную регламентацию по выдаче медицинских справок. "Считаю, что необходимо выдавать такие справки не в частных клиниках, а именно в государственных структурах, в государственных медорганизациях, потому что именно частные клиники выдают такие справки", - предложил директор Росгвардии.

19-летний житель Казани купил оружие и устроил стрельбу в гимназии № 175. Жертвами казанского стрелка стали девять человек.

Злоумышленник задержан, арестован. Директор школы рассказала об Ильназе Галявиеве.

Владимир Путин поручил наградить учителей и сотрудников гимназии № 175 в Казани, спасавших детей во врем нападения бывшего ученика на это учебное заведение

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