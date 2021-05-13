Путин поручил наградить учителей и сотрудников гимназии № 175 в Казани, спасавших школьников

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13 мая 2021, 15:18 Источник: Пресс-служба Кремля

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Владимир Путин в четверг поручил наградить учителей и сотрудников гимназии № 175 в Казани, спасавших детей во врем нападения бывшего ученика на это учебное заведение. Президент сегодня проводит совещание с членами правительства и начал его с трагедии, которая недавно произошла в Татарстане.

Путин и участники совещания почтили память погибших. Глава государства принес "самые глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое – своих детей, внуков, близких и любимых людей".

Президент назвал инцидент в гимназии "варварским преступлением". Путин отметил, что "учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально". Президент рассказал об учительнице английского языка Эльвиры Игнатьевой, которая "пожертвовала жизнью ради своих учеников".

Путину доложили информацию, что "многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться, защищать своих учеников, своих воспитанников". Они помогали школьникам выбраться из гимназии, укрыться в безопасном месте.

"Никто не покинул свой пост, все исполнили свой профессиональный и человеческий долг", - подчеркнул президент.

Путин предложил "внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии".

В результате теракта погибли семь школьников и две учительницы. 23 ребенка пострадали.

Путин сегодня впервые прокомментировал нападение на школу в Казани.

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