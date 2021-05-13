Путин впервые прокомментировал нападение на школу в Казани

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в четверг, 13 мая, впервые прокомментировал нападение на школу в Казани. Глава государства назвал случившееся "варварским преступлением".
В рамках совещания с правительством Владимир Путин заявил: "Трагедия потрясла нас всех, с Татарстаном – вся Россия". Президент страны в начале встречи объявил минуту молчания в память о погибших в результате стрельбы в казанской гимназии.
Глава государства подчеркнул, что ключевой задачей в настоящий момент является борьба за жизни пострадавших при атаке. Путин также сообщил, что выплаты семьям погибших и получившим ранения уже начаты.
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