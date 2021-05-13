Директор гимназии в Казани рассказала об устроившем стрельбу юноше

Директор школы №175, где во вторник была открыта стрельба, Амина Валеева рассказала, что к осуществившему атаку Ильназу Галявиеву во время его учебы у сотрудников гимназии никаких претензий не было.
Валеева подчеркнула, что Галявиев обучался в школе №175 до девятого класса, а затем поступил в колледж. Классный руководитель и другие учителя характеризовали его как уравновешенного ученика с неплохой успеваемостью. По ее словам, молодой человек не состоял ни на каком учете.
Директор гимназии также объяснила, что из-за перехода на дистанционное обучение в марте прошлого года договор с ЧОП не продлевался, поэтому в школе не было охраны.
Напомним, 11 марта 19-летний студент открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Жертвами атаки стали семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, в частности, 20 детей.
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