Жители Казани третьи сутки несут цветы и игрушки к школе, где была открыта стрельба

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13 мая 2021, 11:31 Источник: РИА "Новости"

цветы у школы в Казани, Tatarstan President Press Office/via Globallookpress.com

Жители Казани третьи сутки приносят цветы и игрушки к зданию гимназии №175, где в минувший вторник была открыта стрельба. В результате случившегося в школе погибли семеро детей и две учительницы.

Как сообщают журналисты, стихийно созданные мемориалы расположились по всему периметру гимназии. Граждане приносят не только цветы и плюшевые игрушки, но также свечи и записки.

Отмечается, что территория школы, где произошла стрельба, все еще оцеплена, в здании работают следователи. Известно, что движение на прилегающей улице, которое после нападения было приостановлено на двое суток, к настоящему моменту возобновлено.

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