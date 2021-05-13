Жители Казани третьи сутки несут цветы и игрушки к школе, где была открыта стрельба

Жители Казани третьи сутки приносят цветы и игрушки к зданию гимназии №175, где в минувший вторник была открыта стрельба. В результате случившегося в школе погибли семеро детей и две учительницы.
Как сообщают журналисты, стихийно созданные мемориалы расположились по всему периметру гимназии. Граждане приносят не только цветы и плюшевые игрушки, но также свечи и записки.
Отмечается, что территория школы, где произошла стрельба, все еще оцеплена, в здании работают следователи. Известно, что движение на прилегающей улице, которое после нападения было приостановлено на двое суток, к настоящему моменту возобновлено.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.