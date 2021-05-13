Четыре ребенка, которых привезли из Казани в Москву на лечение, находятся в тяжелом состоянии

Четыре ребенка, которые пострадали при стрельбе в школе в Казани 12 мая и были доставлены на лечение в Москву, в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии, а еще один - в крайне тяжелом.
В медицинских службах отметили, что перелет из Казани в Москву на состоянии детей никак не отразился – оно остается стабильным. Подчеркивается, что в основном у пострадавших в казанской гимназии ребят либо переломы, либо огнестрельные ранения.
Напомним, в результате стрельбы в школе погибли девять человек и более 20 пострадали. Накануне в Москву на лечение спецбортом МЧС были доставлены девять человек – пятеро детей и четверо взрослых людей.
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