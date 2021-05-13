Четыре ребенка, которых привезли из Казани в Москву на лечение, находятся в тяжелом состоянии

Аргументы Недели → Происшествия 13+

13 мая 2021, 09:45 Источник: ТАСС

врач, pixabay.com

Четыре ребенка, которые пострадали при стрельбе в школе в Казани 12 мая и были доставлены на лечение в Москву, в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии, а еще один - в крайне тяжелом.

В медицинских службах отметили, что перелет из Казани в Москву на состоянии детей никак не отразился – оно остается стабильным. Подчеркивается, что в основном у пострадавших в казанской гимназии ребят либо переломы, либо огнестрельные ранения.

Напомним, в результате стрельбы в школе погибли девять человек и более 20 пострадали. Накануне в Москву на лечение спецбортом МЧС были доставлены девять человек – пятеро детей и четверо взрослых людей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости