Одного из пострадавших при стрельбе в Казани детей выписали из больницы

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12 мая 2021, 19:29 Источник: РИА "Новости"

больничная палата, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мальчик 2006 года рождения, который в минувший вторник, 11 мая, пострадал при стрельбе в казанской гимназии №175, сегодня был выписан из Детской республиканской клинической больницы Татарстана.

Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова заявила, что мальчик, о котором идет речь, был госпитализирован с сотрясением головного мозга легкой степени, а также ссадинами лица. Сегодня вечером ребенка выписали из стационара, за его состоянием будут наблюдать врачи по месту жительства.

Сейчас в больнице остаются 14 детей. Их состояние медики оценивают как стабильное.

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