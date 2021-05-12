Обвиняемый в стрельбе в казанской школе арестован

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12 мая 2021, 18:56

наручники, pixabay.com

Вечером в среду, 12 мая, стало известно, что суд принял решение об аресте обвиняемого в стрельбе в казанской школе Ильназа Галявиева. Молодой человек атаковал гимназию в минувший вторник.

Согласно последним данным, обвиняемый в стрельбе арестован на два месяца. По мнению судьи, Галявиев на свободе может продолжить совершать противоправные действия.

Напомним, ранее сегодня открывший стрельбу в одной из школ Казани Ильназ Галявиев признался в совершенном преступлении. Соответствующую информацию предоставил следователь в суде.

Молодой человек также заявил, что у него нет тяжелых болезней, хотя ранее сегодня в СК сообщили, что он не раз обращался к врачам с жалобами на головную боль, а впоследствии у него было выявлено заболевание головного мозга.

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