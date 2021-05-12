Устроивший стрельбу в казанской школе признал вину

Аргументы Недели → Происшествия 13+

12 мая 2021, 18:29 Источник: РИА "Новости"

молоток судьи, pixabay.com

Открывший стрельбу в одной из школ Казани Ильназ Галявиев признался в среду, 12 мая, в совершенном преступлении. Соответствующую информацию сегодня вечером предоставил следователь в суде.

Ильназ Галявиев также заявил в суде, что у него нет тяжелых болезней, хотя ранее сегодня в СК сообщили, что молодой человек не раз обращался к врачам с жалобами на головную боль, а впоследствии у него было выявлено заболевание головного мозга.

Кроме того, официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко отмечала, что поведение нападавшего является неадекватным и уточняла, что оно "препятствует полноценному проведению следственных действий".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости