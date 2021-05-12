Устроивший стрельбу в казанской школе признал вину

Открывший стрельбу в одной из школ Казани Ильназ Галявиев признался в среду, 12 мая, в совершенном преступлении. Соответствующую информацию сегодня вечером предоставил следователь в суде.
Ильназ Галявиев также заявил в суде, что у него нет тяжелых болезней, хотя ранее сегодня в СК сообщили, что молодой человек не раз обращался к врачам с жалобами на головную боль, а впоследствии у него было выявлено заболевание головного мозга.
Кроме того, официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко отмечала, что поведение нападавшего является неадекватным и уточняла, что оно "препятствует полноценному проведению следственных действий".
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