Устроивший стрельбу в казанской школе доставлен в суд

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12 мая 2021, 17:29 Источник: РИА "Новости"

суд, pixabay.com

Ильназ Галявиев, который в минувший вторник, 12 мая, устроил стрельбу в казанской гимназии, к настоящему моменту доставлен в Советский районный суд Казани, где юноше изберут меру пресечения.

Согласно последней информации, представители СМИ ждали доставки Галявиева у здания суда, которое находится на улице Патриса Лумумбы, более трех часов.

Отметим, что ранее сегодня в СК РФ сообщили, что у "казанского стрелка" было диагностировано заболевание головного мозга.

Напомним, накануне молодой человек открыл стрельбу в гимназии №175 в Казани. Жертвами стали семеро детей и две учительницы, еще 23 человека получили ранения.

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