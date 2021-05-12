В Москву прибыл самолет МЧС с пострадавшими при стрельбе в Казани

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12 мая 2021, 16:20 Источник: РИА "Новости"

Ил-76, mil.ru

В подмосковном аэропорту Жуковский днем в среду, 12 мая, приземлился транспортный самолет Ил-76 МЧС России с людьми, которые пострадали при стрельбе в казанской гимназии в минувший вторник.

Ранее стало известно, что из Казани в Москву вылетел спецрейс МЧС с девятью пострадавшими, среди которых пятеро детей. В полете пациентов сопровождали врачи и психологи.

Самолет приземлился в аэропорт Жуковский в 15.55 по московскому времени. На борту пострадавшие при стрельбе в Казани находились в специальных медицинских модулях. Впоследствии пациенты будут доставлены в медицинские учреждения при помощи вертолетов Московского авиационного центра.

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