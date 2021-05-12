В СК заявили, что у «казанского стрелка» была диагностирована болезнь головного мозга

В Следственном комитете РФ в среду сообщили, что у молодого человека, открывшего стрельбу в казанской школе, было заболевание головного мозга. Близкие также отмечали его агрессивность и вспыльчивость.
Согласно данным следствия, Ильназ Галявиев не состоял на учетах у психиатра и нарколога, однако ранее он часто обращался к медикам в связи с сильными головными болями. В прошлом году ему был поставлен диагноз, который свидетельствует о заболевании головного мозга. В СК уточнили, что задержанный ведет себя неадекватно, что мешает полноценному проведению следственных действий.
Ранее сегодня тетя 19-летнего Галявиева, который подозревается в вооруженном нападении на казанскую гимназию, рассказала о характере юноши и его увлечениях.
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