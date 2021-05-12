Тетя напавшего на казанскую гимназию прокомментировала кадры с допроса: «Компьютер или секта - это не наш Ильназ»

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12 мая 2021, 14:53 Источник: МК

фото с места происшествия, vk.com/region_kazan116/ globallookpress.com

Тетя 19-летнего Ильназа Галявиева, который подозревается в вооружённом нападении на казанскую гимназию во вторник, 11 мая, рассказала о характере мальчика, его увлечениях. По ее словам, родственники были в шоке после видео допроса.

Женщина рассказала, что Ильназ рос тихим ребенком, со старшим братом не дрался и не ссорился, хорошо учился в школе. По ее словам, в майские праздники она отдыхала с его родителями недалеко от Казани, ни о каких проблемах в семье или в отношениях с младшим сыном они не говорили.

Она добавила, что Ильназ увлекается компьютерами, мог починить любую технику, в колледже учился на программиста.

«Обидели его, что ли? Или, я думаю, может его пугали чем-то. Он же три года целых учился на программиста. Немного оставалось … то ли экзамены не сдал, то ли на практику не ходил. Родители сами не знали, что его отчислили», - поделилась собеседница.

Тетя подозреваемого отметила, что Ильназ ничем серьезным не болел, не был замечен и за вредными привычками. Женщина уточнила, что родители навещали сына в его квартире, привозили продукты.

«Вот мы по телевизору увидели, как он орал, что матери нет, отца нет … Мы все в шоке были. Родители так его любили, все ему покупали. Или он что-то пил, или ему кто-то что сказал, или компьютер или секта - это не наш Ильназ. Удивительно. Он даже громко так никогда не кричал», - заключила она.

Ранее омбудсмен Ирина Волынец раскрыла подробности о семье напавшего на казанскую гимназию.

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