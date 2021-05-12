Омбудсмен Волынец раскрыла подробности о семье напавшего на казанскую гимназию

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12 мая 2021, 08:43 Источник: ТАСС

фото с места происшествия, vk.com/region_kazan116/ globallookpress.com

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала подробности о семье 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил вооруженное нападение на казанскую гимназию №175.

«Галявиев из благополучной семьи, он учился в престижном вузе, за который родители имели возможность оплачивать. Более того, он не так давно съехал от родителей, на что-то как-то жил в отдельном жилье. С финансовой точки зрения семья благополучная. Но на уровне личных отношений контакта у ребенка с родителями не было. И как раз из-за этого затяжного конфликта он от них и съехал», - пояснила она.

Волынец отметила, что семья задержанного студента не состояла на учете. По ее словам, Галявиев не попадал в поле зрения полиции или комиссии по делам несовершеннолетних, также ничто не указывает на то, что молодой человек был отстраненным и нелюдимым. Она добавила, что подозреваемого характеризуют как достаточно уравновешенного, вежливого и опрятного мальчика.

«Информации о том, что он из мести совершил это преступление, для того чтобы кого-то наказать, допустим, наверное, несостоятельная, потому что он пришел через 4 года после ухода из этой школы», - резюмировала омбудсмен.

Напомним, что во вторник,11 мая, около 09.30 вооружённый мужчина 2001 года рождения Ильназ Галявиев ворвался в гимназию и начал стрелять по находившимся там людям. Погибли 9 человек - учительница и ученики восьмого класса, четверо мальчиков, три девочки, а также сотрудник гимназии. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

Минпросвещения РФ опубликовало список пострадавших.

12 мая объявлено в Татарстане траурным днем.

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