В Кремле высоко оценили действия учителей в казанской гимназии

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12 мая 2021, 17:49

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Действия учителей в казанской гимназии № 175, в которой во вторник, 11 мая, бывший ученик устроил стрельбу, заслуживают самой высокой оценки и восхищения. Действия педагогов прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты в среду задали вопрос пресс-секретарю президента РФ, будут ли награждены учителя. По словам Пескова, несомненно, "все меры, которые были предприняты учителями, педагогами заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения".

Он затруднился дать ответ по решениям о награждении. Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин получает все соответствующие доклады.

В гимназии убиты семеро школьников и две учительницы. 26-летняя Эльвира Игнатьева закрыла собой школьника и погибла.

Учительница Алла Борисовна спасла десятки учеников.

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