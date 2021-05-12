В Казани учительница вывела детей через выход в столовой и спасла учеников двух классов

В Казани учительница гимназии № 175, в которой во вторник 19-летний бывший ученик устроил стрельбу, вывела детей через "чёрный" выход в столовой и сумела спасти учеников двух классов. О педагоге Алле Борисове рассказала бабушка двоих учеников гимназии.
По ее словам, учительница как только увидела молодого человека с оружием, "среагировала очень быстро".
Алла Борисовна выводила школьников "через столовский чёрный выход, где принимают продукты". Два класса спасла, несколько десятков детей.
Жительница Казани, внуки которой находились во время нападения в гимназии, также рассказала, что многим детям помогли эвакуироваться из школы учителя физкультуры. Они вытаскивали учеников из окон в кабинете начальных классов, где преступник убил педагога Венеру Султановну.
В результате теракта погибли семь школьников и две учительницы. Венеру Айзатову и Эльвиру Игнатьеву похоронили сегодня в Казани. Похоронили всех погибших.
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