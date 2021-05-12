В Казани учительница вывела детей через выход в столовой и спасла учеников двух классов

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12 мая 2021, 15:41 Источник: 360tv

Гимназия № 175 в Казани, фото: vk.com/kzn

В Казани учительница гимназии № 175, в которой во вторник 19-летний бывший ученик устроил стрельбу, вывела детей через "чёрный" выход в столовой и сумела спасти учеников двух классов. О педагоге Алле Борисове рассказала бабушка двоих учеников гимназии.

По ее словам, учительница как только увидела молодого человека с оружием, "среагировала очень быстро".

Алла Борисовна выводила школьников "через столовский чёрный выход, где принимают продукты". Два класса спасла, несколько десятков детей.

Жительница Казани, внуки которой находились во время нападения в гимназии, также рассказала, что многим детям помогли эвакуироваться из школы учителя физкультуры. Они вытаскивали учеников из окон в кабинете начальных классов, где преступник убил педагога Венеру Султановну.

В результате теракта погибли семь школьников и две учительницы. Венеру Айзатову и Эльвиру Игнатьеву похоронили сегодня в Казани. Похоронили всех погибших.

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