Одной из убитых в Казани учительниц было 26 лет. Эльвиру Игнатьеву похоронили в Татарстане

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12 мая 2021, 14:23

Эльвира Игнатова, фото из соцсети

Учителя, убитые во вторник, 11 мая, в Казани в гимназии № 175, Венера Айзатова и Эльвира Игнатьева будут похоронены сегодня в Татарстране. Эльвира Игнатьева - учительница английского языка. Ей было всего лишь 26 лет.

Венере Айзатовой было 55 лет. Она преподавала в начальных классах.

Эльвиру Игнатьеву похоронили на Самосыровском кладбище. На прощании присутствовали родные, друзья и ученики девушки. Учительница погибла, выйдя в коридор, по которому шел вооруженный Ильназ Галявиев. Игнатьева оттолкнула ребенка от злоумышленника и закрыла его собой. От полученных ранений молодая женщина сразу умерла.

Эльвира Игнатьева в своем Инстаграме делилась с подписчиками, как просто радоваться жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ignateva Elvira (@ignatevaelle)

Венера Султановна Айзатова работала педагогом 34 года. В этом году у нее был 1 «Д» класс. Недавно учительница овдовела. У Айзатовой остались взрослая дочь и двое внуков, - сообщает «Московский комсомолец».

Жертвами стрелка стали семеро учеников восьмого класса, четверо мальчиков и три девочки. Пгибшим детям было по 14 - 15 лет.

По информации Telegram-каналов Mash и LIFE SHOT, сегодня хоронят мальчика и девочку, двоюродных брата и сестру, которые и учились в одном классе.

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