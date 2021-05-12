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Заместитель главврача Поспелов рассказал о состоянии пострадавших детей в Казани: шесть в реанимации

, 14:28 Источник: РИА Новости

Заместитель главврача Поспелов рассказал о состоянии пострадавших детей в Казани: шесть в реанимации
пациент, фото: pixabay.com

Заместитель главного врача Михаил Поспелов сообщил, что в Детской республиканской клинической больнице Татарстана находятся 20 пострадавших при вооруженном нападении на казанскую гимназию. У 12 из них зафиксированы огнестрельные ранения.

Поспелов отметил, что один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, еще пятеро - в тяжелом. По его словам, шесть пациентов помещены в реанимационное отделение, пятерых транспортируют спецбортом в московские клиники. Он добавил, что в интенсивной терапии у всех переломы и проникающие повреждения грудной и брюшной полости.

Минпросвещения РФ опубликовало список пострадавших.

В Казани 12 мая пройдут похороны погибших в результате стрельбы в гимназии. 

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