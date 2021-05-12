В Казани сегодня, 12 мая, похоронят погибших в гимназии

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12 мая 2021, 10:24 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Казани в среду пройдут похороны погибших в результате стрельбы в гимназии. Погибли девять человек, в том числе семь детей. Личности погибших были сразу опознаны. Родственникам начали выдавать тела.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что все близкие сами принимают решение, где будут погребены погибшие. Власти республики помогают в организации похорон.

12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

Во вторник, 11 мая, бывший ученик казанской гимназии №175 устроил стрельбу в учебном заведении.

Убиты семеро школьников и два учителя. Ранены 17 детей и четверо взрослых. Двое из раненных находятся в очень тяжелом состоянии.

Злоумышленник был задержан. По факту преступления возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

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