В Татарстане среда,12 мая, объявлена днём траура по убитым в гимназии в Казани школьникам и учителям

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12 мая 2021, 09:22

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В Татарстане среда объявлена днём траура по убитым во вторник, 11 мая, в гимназии №175 в Казани школьникам и учителям. Бывший ученик учебного заведения на улице Джаудата Файзи устроил подрыв самодельного взрывного устройства и расстрелял в классах детей и учительниц.

В результате погибли семеро учеников восьмого класса, четверо мальчиков и три девочки, и две учительницы. 21 ребёнок, среди которых большинство детей, ранены. Несколько школьников находятся в тяжёлом состоянии. 19-летний злодей задержан.



Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова объявила о принятом главой республики Рустамом Миннихановым решении объявить 12 мая днем траура.

В Казани вчера начали приносить цветы к месту трагедии. Вместе с Татарстаном скорбят все российские регионы. В Петербурге и в Москве несут цветы к зданиям представительств республики, ставят свечи, оставляют записки.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала о семье Ильназа Галявиева, который устроил вооруженное нападение на гимназию.

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