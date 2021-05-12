Власти Татарстана рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в гимназии: их число увеличилось

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12 мая 2021, 10:30 Источник: РИА Новости, prokazan.ru

машина скорой помощи, фото:Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской гимназии во вторник, 11 мая. Речь идет о восемнадцати учениках и трех взрослых.

«Состояние пострадавших без изменений», - уточнила она.

При этом заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева отметила, что в больницах остается 23 человека, состояние всех пациентов стабильное, но разной степени тяжести.

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что в больницах находятся 20 детей. Он пояснил, что необходимых лекарств и перевязочных материалов в медучреждениях хватает. Кроме того, 11 мая прибыл борт с 39 медиками разных профилей, пациентов осмотрел педиатр, оказана психологическая помощь, подчеркнул собеседник.

Напомним, что во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в Детской республиканской клинической больнице Татарстана находятся 18 пациентов, из них шестеро – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. По его словам, у восьми детей огнестрельные раны, у других - травмы от осколков стекла и при эвакуации из здания. Помощь всем пострадавшим была оказана в полном объеме, пояснил он.

Минпросвещения РФ опубликовало список пострадавших.

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