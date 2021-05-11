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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших детей при стрельбе в казанской школе

, 20:15 Источник: ТАСС

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших детей при стрельбе в казанской школе
Михаил Мурашко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который срочно прибыл в Казань, сообщил журналистам, что у двоих детей очень тяжелое состояние. Шестеро госпитализированных детей - тяжелые, у восьми детей огнестрельные раны.

У других детей травмы от осколков стекла и при эвакуации из здания.

В настоящий момент идут хирургические операции, решается, "какие дети будут получать помощь на месте и какие дети будут эвакуированы для дальнейшего лечения в федеральные клиники". Транспортировка требует тщательной оценки, так как "взлет и посадка - это всегда дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, с учетом того, что была кровопотеря".

Министр отметил в эфире "Первого канала", "что помощь всем пострадавшим была оказана в полном объеме".

Сейчас в детской больнице находятся 18 пациентов.

Президент Татарстана: число погибших при стрельбе в Казани увеличилось .

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Происшествия

Президент Татарстана: число погибших при стрельбе в Казани увеличилось

Президент Татарстана: число погибших при стрельбе в Казани увеличилось

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что число погибших при стрельбе в казанской гимназии во вторник, 11 мая, возросло до девяти человек. Отмечается, что ранее говорилось о восьми жертвах: семи детях и одной учительнице.

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