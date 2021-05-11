Президент Татарстана: число погибших при стрельбе в Казани увеличилось

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11 мая 2021, 15:56 Источник: РИА Новости

машина "скорой", фото:Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что число погибших при стрельбе в казанской гимназии во вторник, 11 мая, возросло до девяти человек. Отмечается, что ранее говорилось о восьми жертвах: семи детях и одной учительнице.

«Мы потеряли семерых детей - это восьмиклассники: четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя, и потеряли еще одну женщину-работника», - пояснил глава республики.

Минниханов отметил, что восемнадцать учеников сейчас в детской клинической больнице. По его словам, там находятся пострадавшие «и с огнестрельными ранениями, и с переломами, и с ушибами». Президент добавил, что двое взрослых находятся в седьмой больнице, и один - в республиканской клинической больнице, они имеют тоже огнестрельные ранения.

Кроме того, пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей, семьи погибших — по миллиону рублей, уточнил он.

Ранее Минипросвещения РФ опубликовало список пострадавших в результате вооруженного нападения на казанскую гимназию.

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