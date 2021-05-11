Минпросвещения опубликовало список пострадавших при стрельбе в казанской гимназии

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11 мая 2021, 15:22

фото с места происшествия, vk.com/region_kazan116/ globallookpress.com

Министерство просвещения России опубликовало список пострадавших в результате вооруженного нападения на казанскую гимназию №175 во вторник, 11 мая. Стрелок задержан, его проверяет полиция.

В источнике представлены имена 21 пострадавшего, среди них мальчики и девочки от 7 до 15 лет, а также взрослые 19, 50 и 62 лет.

1. Гиматов К., 7 лет — состояние средней тяжести.

2. Шарафутдинова А., 8 лет — состояние средней тяжести.

3. Шигапов А., 9 лет — тяжёлое состояние.

4. Акзамова Р., 9 лет – состояние средней тяжести.

5. Ибрагимова А., 9 лет — состояние средней тяжести.

6. Хайруллин А., 9 лет — тяжёлое состояние.

7. Исраилов Р., 10 лет — состояние средней тяжести.

8. Орлова С., 13 лет — состояние средней тяжести.

9. Зуева Д., 13 лет — тяжёлое состояние.

10. Ибрагимов К., 14 лет —тяжёлое состояние.

11. Киямова Л., 14 лет – тяжёлое состояние.

12. Сунгатуллин И., 14 лет —состояние средней тяжести.

13. Зиангариев Т., 14 лет —тяжёлое состояние.

14. Сагдеев К., 14 лет — состояние средней тяжести.

15. Хасанов К., 14 лет — тяжёлое состояние.

16. Бикмуллин А., 15 лет — состояние средней тяжести.

17. Гумерова А., 15 лет — тяжёлое состояние.

18. Садыкова А., 19 лет — состояние средней тяжести.

19. Галиуллина Д., 50 лет — состояние средней тяжести.

20. Мустафин М., 62 года — состояние средней тяжести.

21. Ибрагимов А., (возраст уточняется) — состояние средней тяжести.

Напомним, что во вторник около 09.30 вооружённый мужчина 2001 года рождения Ильназ Галявиев ворвался в гимназию и начал стрелять по находившимся там людям. Погибли 8 человек - учительница и ученики восьмого класса, четверо мальчиков, три девочки. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

На допросе молодой человек заявил, что он Бог и всех ненавидит.

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