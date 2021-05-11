Источник в правоохранительных органах: мотивом нападения на школу в Казани могла быть месть

Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что мотивом нападения молодого человека на школу в Казани могла быть месть. Ранее сегодня в учебном заведении была открыта стрельба.
По словам источника, согласно предварительным данным, молодой человек открыл стрельбу в казанской школе на почве мести и ненависти. Точные обстоятельства и причины нападения, в результате которого погибли восемь человек и пострадали двадцать, устанавливаются.
Источник в администрации учебного заведения в свою очередь заметил, что большая часть убитых училась в 8 "А" классе.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.