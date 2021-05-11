Источник в правоохранительных органах: мотивом нападения на школу в Казани могла быть месть

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11 мая 2021, 13:34 Источник: ТАСС

школьный класс, pixabay.com

Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что мотивом нападения молодого человека на школу в Казани могла быть месть. Ранее сегодня в учебном заведении была открыта стрельба.

По словам источника, согласно предварительным данным, молодой человек открыл стрельбу в казанской школе на почве мести и ненависти. Точные обстоятельства и причины нападения, в результате которого погибли восемь человек и пострадали двадцать, устанавливаются.

Источник в администрации учебного заведения в свою очередь заметил, что большая часть убитых училась в 8 "А" классе.

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