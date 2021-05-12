Министр образования Татарстана: Гимназия № 175 в Казани, где произошла стрельба, имеет паспорт безопасности

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12 мая 2021, 10:59 Источник: ТАСС

фото из соцсети

Гимназия № 175 в Казани, где во вторник, 11 мая, бывший ученик учебного заведения устроил стрельбу, оснащена системой контроля доступа, имеет паспорт безопасности.

Министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин в среду сообщил, что "гимназия имела паспорт безопасности, который утверждается в начале учебного года, согласуется со всеми структурами, которые отвечают за данные направления".

По данным чиновника, в этом паспорте прописываются действия сотрудников администрации, педагогического коллектива, детей, план эвакуации. Ильсур Хадиуллин подчеркнул, что "в целом вся система сработала".

Напомним, 19-летний злоумышленник вчера совершил теракт. Вахтёр в школе успела нажать тревожную кнопку. В классах прозвучало предупреждение о необходимости запереть двери.

Но злодей смог ворваться в один класс и отрыть стрельбу из дробовика по детям. В результате погибли девять человек.

12 мая в Татарстане объявлено днём траура. Готовятся похороны погибших.

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