Хинштейн сообщил, что в казанской гимназии не было охраны

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11 мая 2021, 13:56

фото с места происшествия, vk.com/region_kazan116/ globallookpress.com

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в казанской гимназии, где во вторник, 11 мая, произошла стрельба, не было охраны. В результате происшествия погибли 8 человек, пострадали 20, среди них есть тяжелораненые.

«Охрана в казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала. Была установлена только тревожная кнопка, соединенная с ПЦО [пунктом централизованной охраны]» - пояснил он.

По его словам, именно поэтому сначала на место стрельбы прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Напомним, что мужчина 2001 года рождения ворвался в учебное учреждение и начал стрелять по находившимся там людям. Подозреваемым является бывший воспитанник гимназии Ильназ Галявиев. Его задержала полиция. Возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что мотивом нападения в Казани могла быть месть.

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