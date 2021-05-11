Хинштейн сообщил, что в казанской гимназии не было охраны

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в казанской гимназии, где во вторник, 11 мая, произошла стрельба, не было охраны. В результате происшествия погибли 8 человек, пострадали 20, среди них есть тяжелораненые.
«Охрана в казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала. Была установлена только тревожная кнопка, соединенная с ПЦО [пунктом централизованной охраны]» - пояснил он.
По его словам, именно поэтому сначала на место стрельбы прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
Напомним, что мужчина 2001 года рождения ворвался в учебное учреждение и начал стрелять по находившимся там людям. Подозреваемым является бывший воспитанник гимназии Ильназ Галявиев. Его задержала полиция. Возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что мотивом нападения в Казани могла быть месть.
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