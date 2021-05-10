Александр Мураховский найден в Омской области

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10 мая 2021, 12:03 Источник: РИА Новости

Александр Мураховский, фото: omskgorsovet.ru

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский в понедельник найден живым. Доктор Мураховский, которого искали три дня, сам вышел из леса в 32 километрах от деревни Поспелово.

В правительстве региона сообщили, что Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы, он находится в нормальном состоянии.

В настоящее время он в больнице Большеуковского района проходит обследование.

Мураховский пропал 7 мая. Он уехал на квадроцикле с охотбазы в районе деревни Поспелово в 270 километрах от Омска. Официально пропажу доктора подтвердили вечером 9 мая, тогда же в шести с половиной километрах от охотбазы нашли квадроцикл.

Мужчину искали полиция, добровольцы, местные жители. Вчера поиски доктора были прерваны, а сегодня утром возобновились.

Мураховский был назначен министром здравоохранения Омской области в ноябре прошлого года.

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