Александр Мураховский найден в Омской области

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский в понедельник найден живым. Доктор Мураховский, которого искали три дня, сам вышел из леса в 32 километрах от деревни Поспелово.
В правительстве региона сообщили, что Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы, он находится в нормальном состоянии.
В настоящее время он в больнице Большеуковского района проходит обследование.
Мураховский пропал 7 мая. Он уехал на квадроцикле с охотбазы в районе деревни Поспелово в 270 километрах от Омска. Официально пропажу доктора подтвердили вечером 9 мая, тогда же в шести с половиной километрах от охотбазы нашли квадроцикл.
Мужчину искали полиция, добровольцы, местные жители. Вчера поиски доктора были прерваны, а сегодня утром возобновились.
Мураховский был назначен министром здравоохранения Омской области в ноябре прошлого года.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости