В Омской области министром здравоохранения назначен главврач больницы, где лечили Навального

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7 ноября 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мураховский, фото: omskgorsovet.ru

В Омской области сменили министра здравоохранения. Губернатор Омской области Александр Бурков назначил главой регионального Минздрава Александра Мураховского, который работал главврачом в больнице скорой помощи в Омске. В эту больницу 20 августа был доставлен Алексей Навальный.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что кандидатура Александра Мураховского согласована с руководством Минздрава России.

Об инциденте в Омской области стало известно 27 октября. "Скорые" привезли двух тяжелых пациентов с подозрением на COVID-19 к зданию областного Минздрава, после того, как в течение 10 часов медики пытались госпитализировать больных.

Через неделю Бурков уволил министра здравоохранения Ирину Солдатову, а через день ее заместитель Анастасия Малова написала заявление об увольнении.

Ранее Мураховский был назначен временно исполняющим обязанности главного врача больницы №1 им. Кабанова.

21 августа было решено оставить Алексея Навального, госпитализированного в больницу скорой помощи №1 города Омска, оставить в этой больнице, не перевозить в Германию. Главврач БМСП №1 Александр Мураховский объявил, что Алексей Навальный останется на лечении в Омске до стабилизации его состояния.

6 ноября МВД сделало заключительное заявление по ситуации с Навальным.