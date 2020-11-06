В МВД РФ заявили по ситуации Навального: в Омске врачи обнаружили у пациента обострение панкреатита

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6 ноября 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: сибфоут.мвд.рф

Диагноз Алексея Навального «отравление» по результатам проведенных клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден. У блогера 20 августа произошло обострение панкреатита.

Врачи больницы скорой помощи в Омске, в которую Навального привезли с борта самолета, установили окончательные диагноз пациента, установленный с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной) и обострение хронического панкреатита.

В следственном управлении Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу рассказали, что Западно-Сибирской транспортной прокуратурой в связи с госпитализацией Навального в г. Омске было инициировано проведение проверки.

В Томске, откуда Навальный вылетел в Москву, следователи провели комплекс процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Опрошено более 210 лиц, назначено более 60 различных судебных экспертиз по 542 изъятым объектам.

Согласно заключениям экспертов, в объектах, в анализах и одежде Навального, предметах, изъятых из гостиницы и кафе, расположенного в аэропорту Томска, никаких отравляющих веществ не обнаружено.

По данным МВД, супруга пациента Юлия Навальная сообщила врачам, что Алексей держал диету, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после еды, питался он нерегулярно. Женщин говорила, что причинами недомогания Алексея могли стать диеты, с которыми он хотел похудеть.

Владлен Лось, Мария Певчих и Георгий Албуров, которые сопровождали Навального в Томске, уклоняются от явки к следователю и ответов на его вопросы. Их действия свидетельствуют о хорошо спланированной провокации.

Генпрокуратура РФ направляла запросы об оказании правовой помощи в компетентные органы Германии, Швеции и Франции. Но они исполнены формально, ни на один из поставленных вопросов ответы по существу не даны.