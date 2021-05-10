В Омской области продолжились поиски пропавшего на охоте главы регионального минздрава Александра Мураховского

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10 мая 2021, 09:29

фото: pixabay.com

В Омской области в понедельник с рассветом продолжились поиски пропавшего на охоте главы регионального министерства здравоохранения Александра Мураховского, который 7 мая бесследно исчез в Большеуковском районе. Александр Мураховский до назначения министром был главным врачом больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске.

Был найден квадроцикл, на котором он ездил по лесу. Местные СМИ сообщают, что квадроцикл обнаружен в одном из болот.

Вчера масштабные поиски доктора Мураховского были приостановлены и восстановлены сегодня утром.

В телеграм-каналах прошла информация о том, что министра нашли. Но информация оказалась ложной. Ее уже опровергли. В поисках Мураховского задействовали сотрудников Росгвардии, МЧС, волонтеров спасательного отряда «Лиза Аллерт» и местных жителей.

Пресс-служба УМВД РФ по Омской области сообщила, что поиски продолжаются. На труднопроходимых заболоченных участках задействованы вертолёт и беспилотники.

Мураховский уехал на охоту в деревню Поспелово Большеуковского района Омской области и 7 мая перестал выходить на связь. 8 мая заявление о пропаже человека поступило в полицию.

Ранее Мураховский возглавлял больницу, в которой лечили Алексея Навального.

В Омске скоропостижно умер заместитель главврача больницы скорой помощи №1 Сергей Максимишин.

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