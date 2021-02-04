В Омске скоропостижно умер заместитель главврача больницы скорой помощи №1 Сергей Максимишин

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4 февраля 2021, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Омске скоропостижно скончался заместитель главврача по анестезиологии и реанимации больницы скорой помощи №1 (БСМП) Сергей Максимишин. Доктору Максимишину было 55 лет. По предварительным данным, врач скончался от сердечного приступа.

Глава Министерства здравоохранения Омской области Александр Мураховский выразил соболезнования родням, близким и коллегам Сергея Валентиновича. Мураховский отметил, что Максимишин "отдал родной больнице 28 лет, спас тысячи человеческих жизней, оставил после себя талантливых учеников". Он запомнил коллегу "как умнейшего человека, неординарную личность, врача, который знал ответы на все профессиональные вопросы в своем разделе науки и многих смежных".

По словам Мураховского, "даже самых тяжелых, безнадежных пациентов Сергей Валентинович буквально доставал с «того света» своими руками".

Главврач БСМП № 1 Евгений Осипов рассказал, что под руководством доктора Максимишина были разработаны и внедрены методики по лечению больных с острыми нарушениями мозгового обращения, находящихся в критическом состоянии. Для всего коллектива БСМП № 1 его скоропостижная смерть стала большой потерей, - сообщают омские СМИ.

Губернатор Омской области Александр Бурков в ноябре назначил главой регионального Минздрава Александра Мураховского, который работал главврачом в БСМП №1. В эту больницу 20 августа был доставлен Алексей Навальный. Омские медики сделали все, чтобы спасти жизнь пациента.