На телефон омского министра удалось дозвониться, но он не берет трубку

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10 мая 2021, 10:54 Источник: gorod55.ru

МЧС, Фото: EMERCOM of Russia/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что мобильный телефон пропавшего в Омской области министра здравоохранения Александра Мураховского включен, но на него невозможно дозвониться. Чиновник бесследно пропал 7 мая в лесу после охоты.

В источнике говорится, что при звонке на телефон Мураховского можно услышать голосовое уведомление: "абонент недоступен". Однако через некоторое время приходит смс, что пользователь номера снова в сети. Отмечается, что такая ситуация происходит, когда владелец устройства находится в зоне неустойчивой связи.

Ранее сообщалось, что Сергей Казначеев, глава Большеуковского района, где пропал Мураховский, рассказал, что находится в больнице.

Пресс-служба МВД РФ по Омской области сообщила, что поиски министра продолжаются. На труднопроходимых заболоченных участках задействованы вертолёт и беспилотники. Кроме того, накануне в одном из болот найден квадроцикл, на котором Александр Мураховский ездил по лесу.

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