Глава Большеуковского района, где пропал омский министр здравоохранения, попал в больницу

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10 мая 2021, 10:41 Источник: gorod55.ru

больница, фото: pixabay.com

Сергей Казначеев, глава Большеуковского района Омской области, где 7 мая пропал глава регионального министерства здравоохранения Александр Мураховский, рассказал, что находится сейчас в больнице. Министр выехал на квадроцикле с охотбазы в деревне Поспелово и пропал.

«Я сейчас нахожусь в больнице в тяжелом состоянии, поэтому никаких комментариев давать не могу», - заявил глава района и положил трубку.

Однако причина, по которой Казначеев оказался в больнице, пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в одном из болот Большеуковского района найден квадроцикл, на котором Александр Мураховский ездил по лесу. Пресс-служба МВД РФ по Омской области сообщила, что поиски продолжаются. На труднопроходимых заболоченных участках задействованы вертолёт и беспилотники.

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