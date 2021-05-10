Глава Большеуковского района, где пропал омский министр здравоохранения, попал в больницу

Сергей Казначеев, глава Большеуковского района Омской области, где 7 мая пропал глава регионального министерства здравоохранения Александр Мураховский, рассказал, что находится сейчас в больнице. Министр выехал на квадроцикле с охотбазы в деревне Поспелово и пропал.
«Я сейчас нахожусь в больнице в тяжелом состоянии, поэтому никаких комментариев давать не могу», - заявил глава района и положил трубку.
Однако причина, по которой Казначеев оказался в больнице, пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что в одном из болот Большеуковского района найден квадроцикл, на котором Александр Мураховский ездил по лесу. Пресс-служба МВД РФ по Омской области сообщила, что поиски продолжаются. На труднопроходимых заболоченных участках задействованы вертолёт и беспилотники.
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