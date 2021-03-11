Сенатор Кутепов предложил ввести закон регулирующий цены за техосмотр

Аргументы Недели → Общество 13+

11 марта 2021, 10:36 Источник: ТАСС

машины, фото: pixels.com

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести базовый размер платы за проведение техосмотра автомобиля. Документ направили для получения отзыва в Росаккредитацию.

«В целях формирования взвешенного, экономически обоснованного тарифа за оказание услуг по техническому осмотру во всех регионах Российской Федерации законопроектом изменяется порядок его формирования. Вводится базовый размер платы и ценовые пределы за проведение технического осмотра», - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предлагает отнести к полномочиям федеральных органов исполнительной власти в сфере техосмотра утверждение методик расчета базового размера платы и ценовых минимального и максимального пределов размера платы за проведение техосмотра. Также Кутепов рекомендует передать полномочия по осуществлению контроля за деятельностью операторов техосмотра Росаккредитации, чтобы исключить коррупционную составляющую в этой системе.

«… это усилит государственный контроль основных процессов, связанных с проведением технического осмотра и эксплуатацией транспортных средств, позволит также снизить уровень аварийности с участием технически неисправных транспортных средств, особенно легковых автомобилей и мотоциклов», - уточнил сенатор.