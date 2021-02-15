МВД с 1 марта изменяет правила техосмотра автомобилей

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15 февраля 2021, 08:36 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В России с 1 марта изменяются правила техосмотра автомобилей. Согласно новым правилам, будут аннулироваться диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр.

В новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" говорится, что отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, а оператор техосмотра, который выдал карту без ТО, будет привлечен к административной ответственности.

МВД с 1 марта вводит в эксплуатацию единую автоматизированную систему технического осмотра автомобилей. Оформление диагностических карт будет производиться в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием машины до и после ТО. Съемка автомобиля будет проходить в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии.

Система ТО автомашин будет работать в круглосуточном режиме,а все сведения о техосмотре транспортных средств будут храниться в электронном виде. Доступ к ней будет разрешен для сотрудников Госавтоинспекции на федеральном и региональном уровнях.

В качестве идентификатора сведений о результатах проведения ТО будет использоваться номер диагностической карты автомобиля или один из реквизитов транспортных средств, номер кузова или номер шасси.

Оформленная диагностическая карта будет подписана электронной подписью технического эксперта, проводившего осмотр, водители по желанию смогут получить диагностическую карту в бумажном экземпляре.