В России действующий порядок техосмотра автомобилей продлен до 1 октября

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28 февраля 2021, 11:55

фото: pixabay.com

В России действующий порядок техосмотра транспортных средств продлен до 1 октября 2021 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Ранее 25 февраля глава кабмина сообщил о переносе даты введения новых правил техосмотра с 1 марта на 1 октября. Мишустин пояснил, что из-за сложившейся ситуации с коронавирусом срок введения нового порядка техосмотра отложен, что "как и в любом деле", на первом этапе возможны различные накладки: например, "неравномерное распределение нагрузки очереди". Это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей.

Мишустин подписал постановление, дающее автовладельцам и профильному бизнесу время, чтобы тщательно подготовиться к вступлению в силу новых правил ТО.

Пресс-служба кабмина информирует, что постановление продлевает до 1 октября 2021 года срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля 2021 года по 30 сентября 2021 года. Таким образом, автовладельцам не потребуется проходить ТО, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически.

Предполагалось, что МВД с 1 марта введет в эксплуатацию единую автоматизированную систему ТО автомобилей.