Мишустин сообщил о переносе даты введения новых правил техосмотра с 1 марта на 1 октября

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25 февраля 2021, 15:38 Источник: ТАСС

Михаил Мишустин, фото: Russian Government, globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 февраля сообщил о переносе даты введения новых правил техосмотра с 1 марта на 1 октября. Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что в стране с 1 марта "должен был вступить в силу новый порядок технического осмотра автомобилей, предполагалось ввести фотофиксацию.

Но из-за сложившейся ситуации с коронавирусом срок введения нового порядка техосмотра отложен до 1 октября. Мишустин пояснил, что "как и в любом деле", на первом этапе возможны различные накладки: например, "неравномерное распределение нагрузки очереди".

Сейчас ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. "Этого допустить нельзя", - подчеркнул Мишустин. Премьер призвал сделать все по-человечески, чтобы новые правила четко заработали 1 октября.