Алана Мамаева опять заговорила о разводе

Супруга полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана объявила о разводе. Соответствующий пост она выложила в сторис в Instagram. Как утверждает Мамаева, с Павлом они разводятся по обоюдному желанию, мирно и без скандалов.
Алана отметила, что не претендует на имущество футболиста, не просит алиментов, разрешает видеть детей "в любое время дня и ночи".
Алану, супругу футболиста Павла Мамаева вечером в среду, 3 марта, госпитализировали в больницу после передозировки снотворным препаратом. Ранее Мамаева узнала об измене мужа, сообщив об этом в Instagram. Там она разместила фотографию и паспортные данные 29-летней испанки, которая якобы имела отношения с футболистом "Ростова" во время сбора клуба в Испании.
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