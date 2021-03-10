Алана Мамаева опять заговорила о разводе

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10 марта 2021, 21:55

Алана Мамаева, фото: соцсети

Супруга полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана объявила о разводе. Соответствующий пост она выложила в сторис в Instagram. Как утверждает Мамаева, с Павлом они разводятся по обоюдному желанию, мирно и без скандалов.

Алана отметила, что не претендует на имущество футболиста, не просит алиментов, разрешает видеть детей "в любое время дня и ночи".

Алану, супругу футболиста Павла Мамаева вечером в среду, 3 марта, госпитализировали в больницу после передозировки снотворным препаратом. Ранее Мамаева узнала об измене мужа, сообщив об этом в Instagram. Там она разместила фотографию и паспортные данные 29-летней испанки, которая якобы имела отношения с футболистом "Ростова" во время сбора клуба в Испании.