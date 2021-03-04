Медики рассказали о состоянии жены Павла Мамаева

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4 марта 2021, 14:40

Алана Мамаева, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алану, супругу футболиста Павла Мамаева вечером в среду, 3 марта, госпитализировали в больницу после передозировки снотворным препаратом. Днем девушка находилась дома, но вечером к ней приехала бригада скорой помощи.

«Вечером 3 марта из НИИ имени Склифосовского поступила информация о госпитализации нарядом скорой помощи Аланы Мамаевой. По предварительной информации, у нее диагностировали отравление снотворным препаратом «Имован», - сообщает АГН «Москва».

Медики рассказали, что жена Мамаева находится в состоянии средней тяжести, передает ТРК Звезда.

Кроме того, подруга Юлия призналась, что Алана немного переборщила со снотворным днем в среду, выпила четыре таблетки, ей вызвали «скорую».

«Я испугалась, когда не смогла ее разбудить и позвонила в 112. Приехали врачи и поставили Алане капельницу. Она не в больнице сейчас, а дома. Чувствует себя неплохо», - поделилась собеседница 3 марта с kp.ru.

Ранее сообщалось, что Алану якобы нашли без сознания в московской квартире, она выпила 40 таблеток снотворного. Позже девушка опровергла данную информацию, отметив, что находится дома: «У меня все хорошо, я дома ... Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы что ли?».